Liebe Trader,

seit den Jahreshochs von 41,77 Euro hat die Aktie der Mediengruppe knapp 22 Prozent nachgelassen und rutschte hierbei bis Ende Juli auf ein Kursniveau von 32,67 Euro ab. In diesem Bereich konterten Bullen mit einem ersten messbaren Aufwärtsschub - ein Boden war bis dahin aber noch nicht absehbar. Erst mit dem jüngsten Kursanstieg über das Niveau von grob 34,55 Euro und einer dort verlaufende Nackenlinie wurde versucht eine kleinere inverse SKS-Formation aufzulösen und die Fühler bereits über den seit den Jahreshochs bestehenden Abwärtstrend zu strecken. Kann die aktuelle Kursstärke also weiter aufrecht erhalten werden, so sind Long-Positionen auf Sicht der kommenden Handelswochen durchaus erlaubt.

Long-Chance:

Solange sich das Wertpapier von ProSiebenSat.1 oberhalb der Marke von 34,55 Euro behaupten kann, sind weitere Kursgewinne zunächst bis zum EMA 50 bei aktuell 35,10 Euro möglich. Aber erst darüber wird ein weiterer Kursanstieg an die darüber gelegene Widerstandszone von rund 36,50 Euro wahrscheinlich und macht ein Long-Investment erst wirklich attraktiv. Eine Verlustbegrenzung sollte sich noch im Bereich von 34,50 Euro bewegen, falls ein frühzeitiger Abbruch der bevorstehenden Rally einsetzen sollte. Entsprechend bärisch eintrüben dürfte sich das Chartbild bei einem Rückfall unter die Julitiefs von 32,67 Euro, in diesem Fall drohen fortgesetzte Abgaben auf ein Niveau von 27,91 Euro.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 35,10 Euro

Kursziel: 36,50 / 37,00 Euro

Stop: < 34,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,60 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



ProSiebenSat.1 Media SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 34,53 Euro; 10:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

