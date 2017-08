Aktie im Fokus - RWE

Das Wertpapier des DAX-Konzerns RWE notierte am 15. Dezember 2016 bei 11,01 Euro. Danach zog die Aktie kräftig an, verdoppelte sich sogar beinahe im Wert und bildete am 19. Juni ein Verlaufshoch bei 20,335 Euro aus. Ausgehend von diesem Chartverlauf könnten die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen zu ermitteln sein.

Die Widerstände fänden sich bei 20,335 Euro, 22,52 Euro, 23,88 Euro und 26,09 Euro. Die Unterstützungen lägen bei 18,13 Euro, 16,77 Euro, 15,67 Euro und 14,58 Euro bereit. Die Analysten von S&P Global vergaben in ihrer jüngsten Studie zur RWE-Aktie ein Ziel von 22,00 Euro aus. Dies könnte auf ein Scheitern eines Anlaufs der Aktie auf den Widerstand bei 22,52 Euro hindeuten.

flatex-select

Long: DE000MF2MJE2 Morgan Stanley Faktor 2 RWE

Short: DE000MF1J0D2 Morgan Stanley Faktor 2 RWE

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/