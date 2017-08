Heilbronn (ots) - Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Sachsens Innenminister Markus UIbig (CDU), fordert eine empfindliche Bestrafung nach den Ausschreitungen in Rostock. Ulbig sagte der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch): "Wir haben das Thema schon lange erkannt. Klar ist, dass das Gewaltmonopol weiter vom Staat ausgehen muss. Der Staat muss im öffentlichen Bereich für Sicherheit und Ordnung sorgen. Dies bedeutet aber nicht, dass der Fußball aus der Verantwortung genommen wird. Daher gibt es auch einen engen Austausch zwischen Verbänden, Vereinen und den Innenressorts."



Ulbig fügte hinzu: "Der DFB und die Vereine haben darüber hinaus viel Geld in Projekte zur Gewaltprävention investiert. Die unverbesserlichen Chaoten werden mit solchen Projekten nur schwer erreicht werden können. Aber diese Fußballfeinde müssen empfindlich bestraft werden, zuallererst natürlich durch die konsequente Anwendung von Stadionverboten. Diese müssen nicht nur ausgesprochen, sondern auch umgesetzt werden. Die Sicherheit im Stadion ist Aufgabe der Vereine als Veranstalter. Hier sind von Vereinen und Verbänden kreative Lösungen bei der Ticketvergabe gefragt."



