Die Allianz von BMW, Intel und Mobileye für autonomes Fahren hat ein neues Mitglied. Der Autobauer Fiat Chrysler will sich dem Konsortium anschließen und sich so an der Entwicklung des autonomes Fahrens beteiligen.

