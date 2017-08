HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Spezialmaschinenbauer Aixtron hat einen Auftrag unter Dach und Fach gebracht. Der Lichtkonzern Osram habe eine Anlage für die Herstellung von infrarotbasierten Hochleistungslasern und -leuchtdioden gekauft, teilte Aixtron am Mittwoch mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Aktie des im TecDAX notierten Unternehmens zog um gut zwei Prozent an.

Der Auftrag hat sich bereits angebahnt. Im Mai hatte Aixtron mitgeteilt, dass Osram sich mehrere Anlagen anschaut. Optoelektronische Halbleiter werden in vielen Bereichen eingesetzt, insbesondere in der Automobil- aber auch in der Kommunikationsindustrie./she/stb

ISIN DE000A0WMPJ6 DE000LED4000

AXC0116 2017-08-16/11:34