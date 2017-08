Hannover - Aktuell herrscht noch absolute Ruhe am Primärmarkt, so die Analysten der Nord LB.Wie schon in der vorherigen Berichtswoche, so seien auch in den vergangenen fünf Handelstagen keine Euro-denominierten Emissionen in Benchmark-Covered Bonds verzeichnet worden. Auch in Währungen außerhalb des Euro bleibe der Markt in seinen aktuellen lethargischen Modus. Neben vereinzelten Private Placements und einem Tap der SUNAU 3 1/4 08/24/26 um AUD (Australischer Dollar) 100 Mio. auf ein neues ausstehendes Volumen von AUD 600 Mio. seien keine signifikanten Transaktionen im Primärmarkt zu verzeichnen gewesen. Allerdings zeichne sich das Ende der Sommerpause ab.

