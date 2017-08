Vielen Banken haben sich aus der Finanzierung von Exporten in Schwellenländer zurückgezogen. Die Deutsche Bank will in die Bresche springen - und zielt damit vor allem auf die Konkurrenz von der Commerzbank.

Die Deutsche Bank setzt in der Handelsfinanzierung stärker auf Exporte in Schwellenländer in Afrika, Lateinamerika oder dem Nahen Osten. "Viele unserer Wettbewerber haben sich aus der Finanzierung in diesen Regionen zurückgezogen", sagte der Leiter des Bereichs, Daniel Schmand, am Mittwoch in Frankfurt. Vor allem kleinere Unternehmen ...

