16. August 2017. 13 Jahre lang spielte er sich in über 300 Folgen in die Herzen vor allem der weiblichen "Navy CIS"-Fans - jetzt macht Michael Weatherly einen vielversprechenden Neuanfang als Titelheld seiner eigenen Serie. Und das funktioniert ganz hervorragend: In den USA ist "Bull" seit dem Start durchgehend unter den Top 3 der meistgesehenen Serien. Weatherly schlüpft mühelos in die Rolle des souveränen Psychologen Dr. Jason Bull, der seine Klienten mit ausgebufften Analysemethoden bei Strafprozessen unterstützt. Die Idee zur Serie stammt übrigens von "Dr. Phil" McGraw, der aus eigener Erfahrung als Prozessberater weiß, wovon er spricht ... SAT.1 zeigt "Bull" ab Montag, 21. August 2017, um 21:15 Uhr als Free-TV-Premiere.



Hintergrund: Dr. Phil McGraw gilt als eine der schillerndsten Figuren im US-Showbusiness. Tatsächlich gründetet der durch seine Show "Dr. Phil" bekannte, studierte Psychologe bereits 1990 eine Firma, die sich mit der Beratung in Prozessen beschäftigte. Ironischerweise firmierte diese - lange vor der gleichnamigen TV-Serie - unter der Abkürzung CSI (Courtroom Sciences, Inc.). Und tatsächlich war diese Tätigkeit auch McGraws Einstiegspunkt in die Welt der Medien, nachdem er Oprah Winfrey erfolgreich beraten hatte. Das umstrittene Multitalent ist heute einer der Top-Verdiener im TV-Business: Seine Einnahmen betrugen 2015 schwindelerregende 70 Millionen US-Dollar.



Inhalt: Als auf den Bahamas die Leiche der Studentin Allisa Yang (Teresa Ting) an den Strand gespült wird, gerät schnell der Milliardärs-Sohn Brandon Peters (Luke Slattery) unter dringenden Tatverdacht. Denn das Mädchen wurde auf einer Yacht der Familie erdrosselt und Brandon hatte kurz zuvor offenbar intimen Kontakt zu ihr. Brandons Vater, der Tech-Unternehmer Pete Peters (Frederick Wellers), wendet sich an die Spezialisten der Trial Analysis Corporation. Unter der Leitung des renommierten Psychologen Dr. Jason Bull (Michael Weatherly) werden hier mit modernsten und nicht immer legalen Mitteln die Geschworenen analysiert, um den Prozessverlauf vorhersagen zu können. Dazu stellt Bulls Team nach wissenschaftlichen Kriterien eine sogenannte "Spiegel-Jury" zusammen, die ein genaues Abbild der echten Jury ist, und testet an dieser die Verteidigungsstrategie. Das bringt den charismatischen Doktor allerdings sofort in Konflikt mit Brandons geltungssüchtigem Chefverteidiger Clyde Ruthledge (Peter Francis James), der ihn für einen Schaumschläger hält. Allerdings ist es Bulls Team, das herausfindet, dass Allisa möglicherweise tödliche Feinde hatte: Das Mädchen dealte mit gepanschten Drogen und hatte sich außerdem den Hass von Brandons eifersüchtiger Freundin Taylor (Katherine Reis) zugezogen. Damit hören die Überraschungen noch lang nicht auf - denn auch für den schlauen Bull ist in diesem Fall nichts so, wie es scheint ...



