München (ots) - Es ist die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft: Als die gefeierte Konzertpianistin Kate (Hilary Swank) erfährt, dass sie an der unheilbaren Krankheit ALS leidet, bricht für sie und ihren Ehemann Evan (Josh Duhamel) eine Welt zusammen. Schon bald kann sie ihren geliebten Beruf nicht mehr ausüben, und selbst im Alltag ist die disziplinierte Kate zusehends auf fremde Hilfe angewiesen. Ausgerechnet die chaotische Studentin Bec (Emmy Rossum), die weder Erfahrung noch Geduld mitbringt und ihr Leben alles andere als im Griff hat, übernimmt den Job als Pflegerin ... Sensibel und lebensnah erzählt der Film die Geschichte zweier Frauen, die sich unter normalen Umständen nie begegnet wären. George C. Wolfe führte bei dem bewegenden Drama Regie; Hilary Swank und Emmy Rossum berühren mit starken Darstellerleistungen.



Das Erste zeigt "Das Glück an meiner Seite" als TV-Premiere am 22. August um 22:45 Uhr.



"Das Glück an meiner Seite" wird am Montag, 28. August, um 20:15 Uhr noch einmal auf ONE ausgestrahlt.



