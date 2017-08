Wallisellen (ots) - Als eines der führenden

Versicherungsunternehmen der Schweiz spielt die Allianz Suisse eine

wichtige Rolle als ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher

Gestalter. Dies spiegelt sich auch in der Kapitalanlage wider: Als

Teil der Allianz Gruppe nimmt die Allianz Suisse

Nachhaltigkeitskriterien künftig auch in ihre Vermögensverwaltung

auf. Mit einem spezifischen Scoring zählt die Allianz zu den ersten

internationalen Versicherungen, die ihr handelbares Anlagevolumen

systematisch und vollständig auf Nachhaltigkeitschancen und -risiken

prüfen.



Künftig wird die Allianz Suisse Nachhaltigkeit in ihrer

Kapitalanlage umfassend berücksichtigen. Das Unternehmen setzt

weiterhin darauf, die Prämien seiner Kunden langfristig und

renditestark anzulegen und erweitert die bestehenden Auswahlkriterien

nun um ökologische, soziale und ethischen Standards. Die Allianz hat

dazu ein spezielles Scoring entwickelt, über das mehr als 8'000

Unternehmen und Staaten in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit bewertet

werden. Grundlage ist deren ökologische Leistung (Environment = E),

soziale Verantwortung (Social = S) und gute Unternehmensführung

(Governance = G). So können Risiken bei einzelnen Anlageposten noch

besser ausgeschlossen werden. Für Gregor Huber, Leiter Investment

Management der Allianz Suisse, sind ESG-Kriterien schon lange

wichtige Bestandteile des Investment-Prozesses: "Systematisch

nachhaltiges Handeln ist für uns die Grundlage einer langfristigen

Vorsorge."



Bewertung anhand von 37 Kernthemen



Im Zentrum des ESG-Scorings steht die Identifizierung von Risiken

einer nachhaltigen Entwicklung der Anlagen. Dabei werden die

Emittenten der Kapitalanlagen anhand von 37 Kernthemen, wie

beispielsweise Treibhausgasemissionen, Energieeffizienz,

Arbeitssicherheit und Korruption bewertet. "Zukunftsfähige

Unternehmen müssen heute auch Strategien für globale

Herausforderungen wie Klimawandel vorweisen und Risiken in ihrer

Lieferkette ausschliessen. Das Allianz Scoring zeigt, mit welchen

Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen wir bei einzelnen Unternehmen und

Anlagen rechnen müssen", erklärt Gregor Huber.



Das Scoring basiert auf ESG-Unternehmensdaten, die von einem

unabhängigen Research-Unternehmen erstellt und regelmässig

aktualisiert und geprüft werden. Die Allianz legt einen

ESG-Schwellenwert fest. Unterschreitet ein Anlagewert diesen Wert,

darf ein Anlagenmanager den Titel nur dann erwerben, wenn es

entsprechend stichhaltige Gründe gibt. So stellt die Allianz sicher,

dass das neue ESG-Rating fester Bestandteil des Anlageprozesses wird.

Ziel des Ratings ist kein strikter Ausschluss einer Anlage. Vielmehr

werden die hohen Ertragsansprüche für die Altersvorsorgekunden

gesichert. In bestimmten Fällen findet zudem ein systematischer

Austausch der Allianz-Anlagenmanager mit den jeweiligen Emittenten

über ihre ESG-Werte statt.



Im Interesse der Kunden



"Wir orientieren uns bei den Massnahmen, die wir aus unserem

ESG-Scoring ableiten, an den Interessen unserer Kunden. Eine gute

Rendite steht im Mittelpunkt - und immer mehr Kunden achten darauf,

dass ihr Geld dabei nachhaltig angelegt wird. Das ist längst kein

Widerspruch mehr", stellt Huber fest. Zu bestimmten Kapitalanlagen

sagt die Allianz dennoch deutlich "Nein": So schliesst sie

beispielsweise Investitionen in geächtete Waffen,

Nahrungsmittelspekulationen sowie in Unternehmen, die mehr als 30

Prozent ihres Umsatzes aus Kohlebergbau generieren bzw. in der

Energieerzeugung 30 Prozent Kohlestromanteil überschreiten, aus. Der

ESG Scoring- Ansatz ist Teil einer ESG Strategie, die die Allianz

Gruppe auch mit ihren Versicherungs- und Asset Management Produkten

verfolgt.



