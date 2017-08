Könnte diese "Umweltprämie", so durchschaubar sie auch darauf ausgelegt scheint, aus einem Fehlverhalten am Ende doch noch einen Gewinn zu ziehen, die Ertragslage des VW-Konzerns so aufpeppen, dass die Aktie wieder in einen Aufwärtstrend zurückkehrt? Diese Frage beschäftigt derzeit alle Akteure … aber kurzfristig muss die Antwort natürlich offen bleiben - das wäre erst am Jahresende abzuschätzen. Und auch, wenn dieser Schachzug der Umweltprämie verfangen sollte: VW ist ja nicht der einzige Konzern, der so vorgeht, alle anderen großen Hersteller tun dasselbe. Was kurzfristig bleibt, ist ein extrem angeschlagenes Renommee und das Wissen, dass die Abgasproblematik ebenso wie der Kartellvorwurf Belastungsfaktoren sind, die lange vorhalten werden.

So gesehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...