Darüber hinaus ist es nun auch möglich, in einem ISO-zertifizierten Labor Siliconelastomere zu entwickeln und zu testen, wie sie in wachstumsstarken Sektoren wie Energiewirtschaft und Formenbau zum Einsatz kommen. Das Technical Center Dubai umfasst nun fünf Labore, die Kunden aus der Farben- und Beschichtungs-, Bau-, Energie-, Formenbau-, Teppich- und Klebstoffindustrie betreuen. Mit der Erweiterung steigert Wacker seine lokale Kompetenz in Anwendungstechnik, Know-how-Transfer und Service. Das Technical Center Dubai soll damit zur optimalen Versorgung der stark wachsenden Märkte für hochwertige Silicon- und Polymerprodukte in der Region beitragen.

Wachstum bei Energie- und Teppichanwendungen

Hintergrund der Erweiterung ist das zunehmende ...

