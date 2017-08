HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg sieht bei der Aktie von Rocket Internet viel Luft nach oben. Wegen einer einseitigen Wahrnehmung des Marktes bezeichnete Analystin Sarah Simon die Papiere der Start-up-Schmiede als "deutlich unterbewertet". Verglichen mit dem aktuellen Niveau unter 20 Euro hält sie mehr als das Zweieinhalbfache beim Kurs für möglich. Mit einem Kursziel von 53 Euro bleibt die Expertin bei ihrer Kaufempfehlung.

"Die Zahlen sprechen für sich", titelte Simon am Mittwoch in ihrer Studie. Die weit verbreitete Wahrnehmung, dass Rocket Internet mit seinen Start-ups lediglich Geld verbrenne, sei längst überholt. Vielmehr sei durch Beteiligungsverkäufe mittlerweile mehr erlöst als investiert worden. Während mit dem Onlineshop Lazada und dem Essens-Lieferanten Delivery Hero bislang nur Anteile an zwei wichtigen Beteiligungen versilbert wurden, schlummerten im Portfolio noch viele weitere Schätze.

Allein von den Beteiligungen an der indonesischen Reise-Buchungsplattform Traveloka, der Modeholding Global Fashion Group (GFG) und dem Kochboxen-Anbieter HelloFresh verspreche sie sich beim Aktienkurs ein 40-prozentiges Aufwärtspotenzial. Beteiligungen anderer Unternehmen ließen bei Traveloka auf einen Gesamtwert von bis zu 2 Milliarden Dollar und bei GFG von 1,6 Milliarden Euro schließen. HelloFresh sei derweil größer als der US-Rivale Blue Apron und schneide aber besser ab.

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./tih/mis/fbr

