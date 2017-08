mic AG: Verkauf der Direktbeteiligung Aifotec AG - Liquiditätszufluss von ca. EUR 0,71 Mio.

DGAP-Ad-hoc: mic AG / Schlagwort(e): Verkauf mic AG: Verkauf der Direktbeteiligung Aifotec AG - Liquiditätszufluss von ca. EUR 0,71 Mio. 16.08.2017 / 13:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

München, 16. August 2017 - Die mic AG hat ihren 37,05%-igen Anteil an der Aifotec AG gegen Zahlung eines Barkaufpreises vollständig an die GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA verkauft. Der mic AG fließt so ein Verkaufserlös in Höhe von ca. EUR 0,71 Mio. zu.

Die mic AG verwendet die Kaufpreiszahlung für den weiteren Abbau der bestehenden Verbindlichkeiten. Der Kaufpreis für die Aifotec-Aktien liegt etwa 10% über deren Buchwert im aufgestellten Jahresabschluss 2016, der wegen noch laufender Abschlussprüfungsarbeiten allerdings noch nicht festgestellt und präsentiert wurde. Mit der zeitnahen Vorlage des testierten Abschlusses wird weiterhin gerechnet.

