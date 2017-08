NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 150 auf 140 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Martin Deboo reduzierte in einer Studie vom Mittwoch seine Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie um 2 Prozent. Der Konsumgüterkonzern wäre besser beraten gewesen, die Ziele für den Jahresumsatz mit Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen etwas zu senken. Am Markt dürfte die Gefahr einer solchen Senkung bei der Henkel-Aktie weiter eingepreist werden./ajx/ag/stb

Datum der Analyse: 16.08.2017

ISIN DE0006048432

AXC0156 2017-08-16/14:01