Knapp 18 Millionen Menschen in Deutschland spielen Games gemeinsam mit anderen Jeder vierte Spieler in Deutschland kann sich vorstellen, sich in lokalen eSports-Vereinen zu engagieren Bekanntheit von Virtual Reality wächst stark gamescom findet vom 22. bis 26. August in Köln statt Berlin, 16. August...

