Die NordLB hat den Anlegern den Umtausch in Aktien der neuen Linde-Holding empfohlen. Das Kursziel hob Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Mittwoch von 149 auf 156 Euro an. Er geht davon aus, dass die neuen Papiere relativ schnell die Stelle der alten Linde-Aktien im Dax einnehmen werden. Im weiteren Verlauf sei dann mit einem Squeeze Out der verbliebenen Aktionäre mit Zwangsabfindung zu rechnen./ag/mis Datum der Analyse: 16.08.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0061 2017-08-16/14:01

ISIN: DE0006483001