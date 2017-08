Von Ciara Linnane

NEW YORK (Dow Jones)--Stühlerücken in der Führungsetage des US-Krankenversicherers Unitedhealth. President David Wichmann wird am 1. September auf den Posten des CEO rücken. Der aktuelle CEO Stephen Hemsley wird Chairman des Boards. Der jetzige Vorsitzende des Gremiums, Richard Burke, bleibt dem Board als führender unabhängiger Direktor erhalten.

August 16, 2017

