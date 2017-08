Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Klagenfurt am Wörthersee (pta027/16.08.2017/14:15) - HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, FN 108415i ("HETA"), hat mit der am 21.3.2017 veröffentlichten Insiderinformation, mit der der Wechsel aller von HETA begebenen und zum Handel im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse sowie im regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassenen Schuldtitel in den Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse bzw. den Euro MTF Markt der Luxemburger Börse bekannt gegeben wurde, mitgeteilt, dass es das Ziel von HETA ist, ein vollständiges Delisting aller von HETA ausgegebenen Schuldtitel zu erreichen.



Der Vorstand von HETA hat am 16.08.2017 beschlossen, alle von HETA ausgegebenen und am Dritten Markt der Börse Wien (MTF) zum Handel zugelassenen Schuldverschreibungen (Schuldtitel) gemäß § 10 der Bedingungen für den Betrieb des Dritten Marktes vom Handel an der Wiener Börse zurückzuziehen sowie alle von HETA ausgegebenen und im Euro MTF Markt der Börse Luxemburg zugelassenen Schuldverschreibungen (Schuldtitel) zu delisten.



Die Anzeige gemäß § 10 der Bedingungen für den Betrieb des Dritten Marktes an Wiener Börse AG als zuständiges Börseunternehmen betreffend die zum Handel an der Börse Wien zugelassenen Schuldtitel sowie die Antragstellung an SOCI??T?? DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG Société Anonyme als zuständiges Börseunternehmen betreffend die zum Handel an der Börse Luxemburg zugelassenen Schuldtitel auf Delisting erfolgen gleichzeitig. Es wird angestrebt, dass die Zurückziehung vom Handel an der Börse Wien sowie an der Börse Luxemburg mit 29.9.2017 erfolgt.



