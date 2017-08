Liebe Leser,

das EU-Wirtschaftswachstum verzeichnete in den letzten Monaten eine nicht zu unterschätzende Erholung. Genau genommen betrug das annualisierte BIP-Wachstum zuletzt 2,1 %, was den höchsten Wert seit sechs Jahren darstellt. Auch die Arbeitslosenquote fiel per Juni 2017 auf den niedrigsten Stand seit 2009. Die Inflation entwickelte sich zuletzt mit 1,3 % etwas schwächer. Immerhin befindet man sich jedoch nicht mehr in deflationären Gefilden. Weil nun einige politische und damit ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...