Liebe Trader,

Seit Mai 2016 befindet sich das Wertpapier des i-Phone Herstellers Apple wieder in einer deutlichen Aufwärtsbewegung und konnte von 89,47 US-Dollar auf ein Rekordhoch von 162,19 US-Dollar im gestrigen Handel zulegen. Dabei gelang es vor kurzem erst die größeren Vorhochs aus 2015 von 134,54 US-Dollar hinter sich zu lassen und hierdurch weiteres Kurspotential freizusetzen. Der Boden im Bereich der Marke von 90,00 US-Dollar zusammen mit den Vorhochs impliziert jedoch noch weiteres Kurspotential und kann für ein fortgesetztes Long-Investment herangezogen werden. Schließlich steht bald das Jubiläum des i-Phones an, Marktbeobachter rechnen mit einer speziellen Jubiläumsausgabe des erfolgreichen Smartphones.

Long-Chance:

Der Kurssprung über das untergeordnete Niveau von 156,65 US-Dollar hat in dem Wertpapier von Apple weiteres Kurspotential bis zunächst 165,00 US-Dollar freigesetzt, bei entsprechender Kursstärke könnte es sogar rasch auf das Niveau von glatt 170,00 US-Dollar weiter rauf gehen. Die Auswertung des Wochencharts impliziert jedoch Potential bis grob 180,00 US-Dollar, was allerdings von starken i-Phone Verkäufen abhängt. An einem Long-Investment interessierte Marktteilnehmer sollten bei einem direkten Engagement auf der Oberseite das Stop-Niveau jedoch noch knapp unterhalb der Marke von 153,75 US-Dollar belassen, da mit zwischengeschaltete Rücksetzern stets gerechnet werden muss. Aber auch der Anlagehorizont könnte bis zu einige Wochen betragen. Tendenziell leicht eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen bei einem Rückfall unter den EMA 50 auf Tagesbasis von 151,54 US-Dollar, dann drohen nämlich Abgaben auf glatt 140,00 US-Dollar.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 161,60 US-Dollar

Kursziel: 165,00 / 170,00 / 180,00 US-Dollar

Stopp: < 153,75 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 7,85 US-Dollar

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Apple Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 161,60 US-Dollar; 14:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.