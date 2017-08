Der Abgasbetrug von Volkswagen, welcher im September 2015 bekannt wurde, hat weitreichende Folgen. Zwischenzeitlich ist das Vertrauen der Kunden in die Automobilindustrie gesunken und der Dieselantrieb hinsichtlich seiner NOx-Emissionswerte in Misskredit gefallen. Das führt zu sinkenden Dieselquoten in Europa von zuletzt 46% gegenüber 51% vor...

Den vollständigen Artikel lesen ...