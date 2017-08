Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat HSBC auf "Overweight" belassen. Die HSBC gehöre zu den Banken, die von einer stärkeren finanziellen Inklusion in Schwellenländern profitieren sollten, schrieb Analyst Chris Manners in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Sie sei vor allem in Asien stark vertreten./gl/ajx Datum der Analyse: 16.08.2017

