Wenn Gerätezustände angezeigt, gesteuert oder Werte eingestellt werden sollen, findet man viele verschiedene Programme für diverse Betriebssysteme und Plattformen, sei es auf dem PC/Laptop oder mobil für Smartphones/Tablets. Der Markt ist kaum zu überblicken, ebenso die Versionen und Kompatibilitäten der unterschiedlichen Betriebssysteme.

Eine weitere Möglichkeit der Visualisierung aus der Ferne bietet das Programm »Teamviewer«. Dazu installiert man auf der Zielhardware eine HMI-Software, die dann über Teamviewer aus der Ferne zugänglich gemacht wird. Diesen Weg verfolgt z.B. das Unternehmen Kunbus.

Wo unterscheiden sich Anwenderprogramme und Webserver?

Im Konsumbereich wie auch der Steuerungstechnik gibt es inzwischen sowohl Anwenderprogramme als auch fertige Webserver innerhalb eines Produktes. Webserver sind in der Regel einfacher gehalten, in der Grafik etwas eingeschränkter und bisher zumeist starr in der Funktion. Gleichzeitig sind sie jedoch unabhängig von der Hardware und dem Betriebssystem des Gerätes, das für Visualisierungszwecke, Einstell- oder Programmierarbeiten verwendet werden soll.

So verfügt z.B. jeder moderne Drucker, der via LAN oder WLAN in einem Netzwerk erreichbar ist, auch über einen Webserver, mit dem man die Parameter (IP-Adresse, …) ablesen und einstellen kann. Das gleiche gilt für die Router, die vielfältige Parameter, Einstellungen und Passworte benötigen, um sicher eingesetzt werden zu können.

Kleinsteuerung mit Webserver

Die Kleinsteuerung (oder Funktionsmodul) »Logo« von Siemens hat eine Webserver-Funktion, mit der ihre Display-Anzeige in einem Browser aufrufen kann (Bild 1). Gleichzeitig gibt es eine kostenlose App (»Logo App V3.0«), die deutlich mehr Möglichkeiten bietet und in der die Webserver-Funktion als Unterfunktion vorhanden ist.

Beim Zugriff auf den Webserver per Browser kann man nach der entsprechenden Sicherheitsabfrage vier Funktionen wählen:

Logo System: Anzeige der wichtigsten Parameter.

Logo Variable: Man kann bestimmte Variablen aussuchen, ...

