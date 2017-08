Seit Jahresanfang wertet der Euro zum US-Dollar kontinuierlich auf. Was steckt dahinter und wie reagieren die Zentralbanken in den USA und der EU? Experten beziehen Stellung und prognostizieren dem Euro weiteres Aufwertungspotenzial.

Wer in diesem Jahr noch einen Urlaub in die USA plant freut sich über einen attraktiven Wechselkurs des Euro zum US-Dollar. Seit Jahresbeginn ist die Währung im europäischen Gemeinschaftsraum von einem Wert von 1,04 US-Dollar auf bis über 1,18 US-Dollar gestiegen. In den vergangenen Tagen startete der US-Dollar eine leichte Erholung, welche allerdings auf die außenpolitischen Spannungen zwischen den USA und Nordkorea zurückzuführen sein dürfte. Am Mittwoch liegt der Euro bei 1,17 US-Dollar.

