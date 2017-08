Klartext: Bilfinger und K+S

Liebe erweiterte Familie,

bei der Bilfinger SE (ich habe da immer noch die Assoziation an den alten Namen "Bilfinger Berger") konnten mich die Halbjahreszahlen nicht wirklich überzeugen.

Chart Bilfinger SE Aktie

Quelle: tradingview.com

Hier die Eckdaten: Die Leistung sank im ersten Halbjahr 2017 um 9% auf 1,949 Mrd. Euro. Auch die Auftragseingänge sanken, und zwar um 6% auf 1,916 Mrd. Euro. Immerhin sieht der Auftragsbestand mit 2,502 Mrd. Euro recht üppig aus - aber auch der sank, und zwar um 7%. Das bereinigte Konzernergebnis lag mit -44 Mio. Euro deutlich in den roten Zahlen. Nicht nur das: Es war auch eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahreswert (-15 Mio. Euro). Entsprechend war es kein Wunder, dass sich auch die Kennzahl "Gewinn pro Aktie" verschlechterte:

Bilfinger: Verlust pro Aktie im ersten Halbjahr

Der Gewinn pro Aktie in Form des bereinigten Ergebnisses je Aktie lag bei -1,10 Euro. Das ist eine erhebliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahreswert (-0,34 Euro). Was positiv ist: Wegen des nach wie vor recht hohen Auftragsbestands sind laut Bilfinger rund 88% der geplanten Leistung 2017 bereits im Auftragsbestand enthalten. Mit anderen Worten:

Selbst wenn ab heute kein einziger neuer Auftrag reinkommen würde, dann könnte Bilfinger knapp 9/10 der geplanten Jahresumsätze 2017 erzielen. Doch das ist natürlich nicht über 2017 hinaus gedacht. Es ist nicht leicht, einzuschätzen, wie stark "Altlasten" die Zahlen belastet haben. So nennt Bilfinger beim adjusted Ebitda eine "erhebliche Belastung durch Altprojekte in USA", Volumen 53 Mio. Euro. Insgesamt aber nicht so tolle Zahlen, finde ich.

Dann der Blick auf K+S:

Bei K+S gab es am Dienstag die Halbjahreszahlen. Wenn man nur die Überschriften in der entsprechenden Pressemitteilung liest, dann klingt es gut: "Umsatz- und Ergebnissteigerung im zweiten Quartal" sowie "Ausblick für das Jahr 2017 bestätigt". Nett, nicht wahr? Ich nehme die Halbjahreszahlen: Da stiegen die Umsätze von K+S gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,2% auf rund 1,87 Mrd. Euro. Schon beim operativen Ergebnis (Ebit I) stockte ich aber:

Gewiss, im zweiten Quartal explodierte das regelrecht, um 90%. Doch es gilt, die Relationen zu sehen: Das Ebit I lag im zweiten Quartal demnach bei 28,5 Mio. Euro nach 15,0 Mio. Euro im zweiten Quartal 2016. Doch die Halbjahreszahlen 2017 zeigten beim Ebit I einen deutlichen Rückgang von 28,9% auf 165,9 Mio. Euro. Kein Wunder also, dass K+S lieber die Zahlen zum zweiten Quartal als die Halbjahreszahlen herausstellte.

K+S: Neue Ziele sollen im Herbst kommuniziert werden

Dann wurde bei K+S auch das Mittelfrist-Ziel einkassiert, bis 2020 ein Ebitda (= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von rund 1,6 Mrd. Euro erreichen zu können. Das sei "nicht mehr realistisch", hieß es von K+S. Nun, eine realistische Einschätzung finde ich besser als Zweck-Optimismus, und angesichts der Preise für Kali sieht das nun wirklich realistisch aus. Und was ist die neue Vision? Da kündigte K+S an, derzeit daran zu arbeiten und im Herbst dann das neue Mittel/Langfrist-Ziel kommunizieren zu wollen. Einen Namen habe man schon, und zwar habe man den altdeutschen Begriff "Shaping 2030" gewählt.

Die vollständigen Zahlen von K+S zum ersten Halbjahr 2017 finden Sie unter diesem Link

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Die Menschen empfinden die unangenehmen Dinge stärker als die angenehmen. Selbst unsere volle Gesundheit fühlen wir weit weniger als die geringste Unpässlichkeit." - Michel de Montaigne

Mit herzlichem Gruß!



Ihr

Michael Vaupel