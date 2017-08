Wiesbaden - Der DJE - Agrar & Ernährung PA (ISIN LU0350835707/ WKN A0NGGC) ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, so die Experten der TELOS GmbH.Als Themenfonds investiere er international in Unternehmen, die direkt oder indirekt in der Wertschöpfungskette im Agrar- oder Nahrungsmittelbereich tätig seien. Er folge dabei der Grundidee eines langfristigen Wertsteigerungspotenzials aufgrund eines erwarteten Nachfrageüberhangs im Agrar-/Nahrungsmittelbereich als Ergebnis einer wachsenden Weltbevölkerung bei tendenziell abnehmenden Anbauflächen (Grundidee).

