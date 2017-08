Rund 16 Millionen Euro gibt der Elektronik-Distributor Schukat für den Bau eines neuen Logistikzentrums mit automatischem Kleinteilelager (AKL) aus. Rund ein Jahr soll der Bau dauern, Baubeginn dafür war Anfang August. Durch den Neubau kommen rund 6200 Quadratmeter Lager- und Kommissionierungssfläche dazu. Am Firmenstandort in Monheim am Rhein stehen dem dann rund 12.000 Quadratmeter zur Verfügung, ...

