Zürich (ots) - Die Post erhält gewichtige Konkurrenz im

Paketmarkt: Das Dietiker Transportunternehmen Planzer steigt in das

boomende Päckligeschäft ein und lanciert schon Anfang nächsten Jahres

einen eigenen Paketdienst. «Wir haben zum Start über hundert

Lieferwagen angeschafft, die für die Paketzustellung ausgerüstet

sind», sagt Jakob Nielsen, Chef der dafür gegründeten Planzer KEP

AG, gegenüber der «Handelszeitung». Derzeit ist das Unternehmen

daran, im grossen Stil Personal anzuheuern: Bis zum Start am 3.

Januar 2018 will es dreihundert neue Mitarbeiter einstellen, die

Hälfte davon Chauffeure.



Der Logistiker Planzer hat durch sein angestammtes Geschäft beste

Voraussetzungen für einen Markteintritt: Er verfügt schweizweit über

ein Netz von fünfzig Standorten und kann seine Umschlagplätze fortan

auch für die Paketzustellung nutzen. Die Pakete sollen künftig über

Nacht via Bahn an die 13 firmeneigenen Bahnzentren in die

Ballungsgebiete verfrachtet werden. Von dort aus werden die Pakete

mit den Lieferwagen auf die letzte Meile geschickt. In einer ersten

Phase will Planzer noch keine Zustellung am selben Tag anbieten. Man

wolle aber ein Empfängerportal installieren, bei dem der Kunde

entscheiden könne, wo und wann er die Pakete erhalten wolle, so

Nielsen.



