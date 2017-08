Der E-Transporter "Street Scooter Work XL" verfügt über ein Ford-Transit-Fahrgestell, das mit einem batterieelektrischen Antriebsstrang und einem Karosserieaufbau nach Vorgaben der Deutschen Post DH ausgestattet wird. Noch in diesem Jahr ist geplant, rund 150 Vorserienfahrzeuge des Transporters im Street-Scooter-Werk in Aachen zu produzieren und bei Deutsche Post DHL Group in der Paketzustellung einzusetzen. Bis Ende 2018 wollen beide Unternehmen voraussichtlich 2500 Fahrzeuge dieses Modells produzieren. Perspektivisch ist auch der Verkauf des Work XL an Drittkunden vorgesehen.

Fahrzeug für die Paketzustellung im urbanen Raum

Der E-Transporter soll ein Ladevolumen von 20 ...

