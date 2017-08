Deutsche Biotech Innovativ AG: Kapitalerhöhung

DEUTSCHE BIOTECH INNOVATIV AG, HENNIGSDORF: (WKN A0Z25L, Primärmarkt der Börse Düsseldorf)

- DBI AG / Kapitalerhöhung

- DBI AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss

- Platzierungspreis beträgt EUR 39,91

Hennigsdorf. 16. August 2017 - Der Vorstand der Deutsche Biotech Innovativ AG hat am 15. August 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 16. August 2017 beschlossen, unter teilweiser Nutzung des genehmigten Kapitals das Grundkapital gegen Bareinlagen von EUR 149.981,78 durch Ausgabe von 3.758 auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 39,91 mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2017 von EUR 943.538 um EUR 3.758 auf EUR 947.296 zu erhöhen.

Zur Zeichnung der neuen Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der Hinkel Europa Core Satelliten HI Fonds, der Hinkel Relativer Performance HI Fonds, die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG, Düsseldorf, und Herrn Theo Hurtz, Rommerskirchen, zur Zeichnung angeboten. Insgesamt werden der Gesellschaft bei der erwarteten vollständigen Platzierung der neuen Aktien etwa 150.000,00 EUR zufließen. Die zusätzlichen Mittel dienen der Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich Primärmarkt an der Wertpapierbörse Düsseldorf einbezogen werden.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über die DBI AG

Die Deutsche Biotech Innovativ AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin. Die DBI Aktie (DE000A0Z25L1) wird im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf gehandelt.

Die DBI AG wurde 2009 als Venetus Beteiligungen AG gegründet. Die Umfirmierung in Deutsche Biotech Innovativ AG erfolgte im August 2014.

Kontakt: Susanne Wallace, Deutsche Biotech Innovativ AG, Neuendorfstraße 15a, 16761 Hennigsdorf/Berlin, Tel.: +49 3302 2077811 Fax: +49 3302 2077815 e-mail: s.wallace@dbi-ag.de Internet: www.dbi-ag.de

Diese Pressemitteilung/Ad-hoc-Mitteilung ist keine Angebotsunterlage und auch kein Angebot zum Verkauf oder zur Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der DBI AG ('Gesellschaft') sondern dient ausschließlich zu Informationszwecken. Diese Pressemitteilung/Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich Aussagen im Zusammenhang mit den voraussichtlich zu erzielenden Gewinnen aus den hier beschriebenen Angeboten. Diese Pressemitteilung/Ad-hoc-Mitteilung enthält eine Reihe von zukunftsgerichteten Aussagen insbesondere über zukünftige Ereignisse, zukünftige Wertentwicklung, Pläne, Strategien, Erwartungen, Ausblicke, Wettbewerbsumfeld, Regulierung sowie Angebot und Nachfrage. Die Gesellschaft hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf ihre Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Wertentwicklung gestützt. Die aktuelle Finanzlage der in dieser Pressemitteilung/Ad-hoc-Mitteilung beschriebenen Unternehmen kann aufgrund der Ungewissheit, die Schätzungen, Vorhersagen und Prognosen innewohnt, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Voraussagen abweichen, und die Wertentwicklung kann besser oder schlechter sein als erwartet. In Anbetracht dieser Ungewissheiten sollten die Leser sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Schätzungen und Hypothesen werden dem Zeitpunkt ihrer Erstellung entsprechend dargestellt. Die Änderung der in dieser Pressemitteilung/Ad-hoc-Mitteilung enthaltenen Informationen bleibt dabei vorbehalten und die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen und die damit verbundenen Schätzungen und Annahmen zu aktualisieren, sofern die geltenden Gesetze und Vorschriften dies nicht verlangen.

