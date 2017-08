New York - Biogen-Aktienanalyse des Analysten Terence Flynn von Goldman Sachs: Der Analyst Terence Flynn von Goldman Sachs spricht laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN US09062X1037, WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) eine klare Kaufempfehlung aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...