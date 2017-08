Brüggen (ots) -



Die Fa. Suntjens Süßwaren Import + Export GmbH ruft das Gelee-Produkt "Wackies" im Beutel (EAN: 4250018922580) sowie "Wackies" in der Boxen (EAN: 4250018922566) unter der Marke "Suntjens Candyland" (in Plastikkapseln enthaltene Geleestücke) aus dem Handel und von den Verbrauchern zurück. Es besteht die theoretische Möglichkeit des Erstickens bei Herunterschlucken des Produktes im Ganzen.



Die Verbraucher werden gebeten, gegen Erstattung des Kaufpreises und der Kosten für die Rücksendung die Produkte an folgende Adresse zu senden:



Suntjens Süßwaren Import + Export GmbH, Katers Feld 2, 41379 Brüggen



