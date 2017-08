Zürich (ots) - Der Gründer des Elektroauto-Überfliegers Tesla,

Martin Eberhard, glaubt nicht, dass Dieselmotoren im Markt für

private Autos eine Zukunft haben. «Ich sehe schwarz für den Diesel»,

sagt der 57-jährige Elektroingenieur und Serien-Unternehmer, der 2003

Tesla gründete und bis 2007 als Firmenchef leitete. «Über kurz oder

lang werden alle Dieselfahrzeuge verschrottet», prognostiziert

Eberhard im Gespräch mit der «Handelszeitung».



Weiter kritisiert Eberhard die amerikanischen und europäischen

Autokonzerne: Sie würden Innovationen verschleppen, um das

einträgliche Geschäft mit herkömmlichen Automodellen nicht zu

kannibalisieren. «Ein paar europäische Firmen verleugnen die Realität

komplett, sie werden untergehen», sagt Eberhard. «Ich sage viele

Joint Ventures von Firmen aus China mit Unternehmen aus dem Silicon

Valley oder Europa voraus.»



Eberhard glaubt, dass die Preise für gute Elektroautos in den

kommenden Jahren massiv sinken werden: «Tesla und der dadurch

ausgelöste Hype in der Automobilindustrie hat bereits dafür gesorgt,

dass die Kosten für Akkus seit damals auf rund einen Drittel

geschrumpft sind. In fünf Jahren wird ein anständiges Elektroauto zum

gleichen Preis erhältlich sein wie ein Benzinmodell.»



