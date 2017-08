Es ist wieder mal Wahlkampf. Was, ersonnen und designed von den mutmaßlich parteiübergreifend tätigen Werbeagenturen, auf Stelltafeln, Plakaten sowie Hängetafeln an Bäumen und Laternen dem Bürger vor Augen gehalten wird, ist inhaltlich so beliebig wie austauschbar, geistig zu dürftig, um des Bürgers demokratische Leidenschaft zu wecken.

