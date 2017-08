Tagesausblick für 17.08.: DAX erreicht Widerstandscluster. Air Berlin erneut Fokus!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der deutsche Aktienmarkt bleibt weiter auf Erholungskurs. Am Mittwoch verzeichnete der DAX® bereits den dritten Erholungstag in Folge. Neben einer wieder entspannteren Marktstimmung trieben robuste Konjunkturdaten. In der Eurozone beschleunigte sich das Wachstum im Frühjahr. Insgesamt legte das Bruttoinlandsprodukt nach vorläufigen Daten der Statistikbehörde Eurostat wie erwartet um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Sämtliche Euroländer mit Ausnahme Finnlands verzeichneten Wirtschaftswachstum. Für weitere Impulse könnte das Protokoll der US-Notenbank Fed zur jüngsten Sitzung Ende Juli sorgen, das am Abend veröffentlicht wird.

Im Fokus der Anleger blieb auch am Mittwoch die Insolvenz von Air Berlin. Nach dem Insolvenzantrag der zweitgrößten deutschen Airline verhandelt Vorstandschef Thomas Winkelmann nun mit der Lufthansa und weiteren Interessenten über einen Verkauf von Unternehmensteilen. Der Flugbetrieb ist durch einen Kredit des Bundes noch für etwa drei Monate gesichert. Der irische Billigflieger Ryanair hat nach eigenen Angaben Kartellbeschwerden beim Bundeskartellamt und der EU-Kommission gegen eine mögliche Übernahme der Fluglinie Air Berlin durch Lufthansa eingereicht. Ryanair sprach von einer "künstlich erzeugten Insolvenz", damit Lufthansa eine schuldenfreie Air Berlin übernehmen könne.

Unternehmen im Fokus



Quartalszahlen und Geschäftsberichte werden am Donnerstag unter anderem vom Autovermieter Sixt sowie dem Zahlungsdienstleister Wirecard erwartet.

Wichtige Termine

Auf makroökonomischer Ebene könnten diese Termine spannend werden.

08:00 Deutschland: Erwerbstätigkeit zweites Quartal

10:30 Großbritannien: Einzelhandelsumsatz Juli

11:00 Eurozone: Handelsbilanzsaldo Juni

11:00 Eurozone: Verbraucherpreise Juli (endgültig)

13:30 Protokoll der letzten EZB-Sitzung

14:30 USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index August

15:15 USA: Industrieproduktion Juli

16:00 USA: Index der Frühindikatoren Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.300/12.340/12.410/12.490/12.575

Unterstützungsmarken: 12.235/12.180/12.135/12.090/12.050/11.940

Der DAX® gab auch am Mittwoch kräftig Gas und erreichte die massive Widerstandszone zwischen 12.290 und 12.340 Punkten. Dort ist der Index in der zweiten Wochenhälfte anfällig für Konsolidierungen. Der Abwärtstrend seit Juni ist jedenfalls intakt. Nur ein Ausbruch über 12.340 Punkte dürfte den Weg für einen Anstieg auf 12.410 und 12.490 Punkte freimachen. In diesem Fall wäre auch eine Bodenbildung im Chart abgeschlossen.

Zeigt der Index am Donnerstag Schwäche, liegen potenzielle Rücklaufniveaus bei 12.235 und 12.180 Punkten. Unter 12.090 Punkten würde sich das Chartbild wieder deutlicher eintrüben.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 18.07.2017 - 16.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: guidants.com

DAX® in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 16.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 47,60 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 62,51 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.08.2017; 16:58 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 32,51 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 22,65 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.08.2017; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 17.08.: DAX erreicht Widerstandscluster. Air Berlin erneut Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).