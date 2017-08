Der DAX kann sich in den letzten Tagen nach oben kämpfen. Die politische Lage hätte sich beruhigt, der Euro hätte nachgegeben und da handelten die Anleger wieder risikobewusster. So zumindest ist die interpretierte Meinung in den Medien. Steigende Notierungen geben den Investoren Mut und lassen sie sich zum Aktienkauf entschließen. Scheinbar ist somit die gefühlte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...