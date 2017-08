Google erweitert die G Suite um neue Funktionen für die Rechtsbranche



Mcleansville, North Carolina (ots/PRNewswire) - Litera Corp, ein weltweit führender Anbieter von Dokumentenlebenszyklus-Lösungen, hat mit dem G Suite-Produktteam von Google Cloud zusammengearbeitet, um die professionelle Dokumentenvergleichstechnologie von Change-Pro in die G Suite einzuführen. Dies ist Teil einer Initiative zur Verbesserung der G Suite für Fachkräfte der Rechtsbranche. (https://w ww.blog.google/products/g-suite/get-same-page-new-google-docs-feature s-power-team-collaboration/) Zum ersten Mal haben Rechtsberater, die G Suite nutzen, über die Change-Pro-Erweiterung Zugang zur erweiterten Dokumentenvergleichstechnologie. Mit der Change-Pro-Erweiterung können Benutzer Dateien von Google Drive oder beliebige Google Docs vergleichen, die der Benutzer aktuell geöffnet hat. Die Change-Pro-Erweiterung wird im G Suite Marketplace erhältlich sein.



"Wir freuen uns über die Gelegenheit, unsere erstklassigen Vergleichsdienste in die G Suite einzuführen. Die Koordination mit dem Google-Team war für uns ein fantastisches Erlebnis, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, im Rahmen der wir mehr Funktionalitäten in die G Suite einbringen", kommentierte Simon Dandy, VP für F&E bei Litera. "Wir arbeiten derzeit an zusätzlichen Integrationen innerhalb Literas umfassenden Dokumentenlebenszyklusfähigkeiten."



Die Benutzer von Change-Pro for G Suite (https://chrome.google.com /webstore/detail/litera-change-pro-documen/hfgmljlkecmcplcfboingcfdpe bdegka?utm_source=permalink) erhalten zehn kostenlose Vergleiche als Testversion. Danach steht der Service als kostengünstiges Jahresabonnement zur Verfügung.



Informationen zur Litera Corporation



Litera liefert integrierte Lösungen für das Dokumenten-Lifecycle-Management über eine umfassende Suite an patentierten Erstellungs-, Kooperations- und Kontrolltechnologien. Mit plattformunabhängigen und Cloud-versierten Lösungen gibt Litera Ihnen von jedem Gerät und überall aus die Möglichkeit, Qualitätsinhalte schnell und sicher zu erstellen, zu überprüfen und zu verbreiten. Litera hat mehrere innovative Technologie-Auszeichnungen gewonnen, verfügt über eine Kundenbindung von 99,9 % und ist seit der Gründung im Jahr 2001 konsequent gewachsen. Organisationen weltweit entscheiden sich für Litera aufgrund des engagierten Kundenservices und seiner bewährten Fähigkeit, Dokumentenlebenszyklus-Lösungen von höchster Qualität zu entwickeln. Von Anfang bis Ende liefert Litera effiziente, effektive und sichere Lösungen für umfangreiche Content Confidence. Unabhängig davon, vor welchen dokumentenspezifischen Herausforderungen ein Kunde stehen mag: Litera ist da, um in jedem Fall kostengünstige Lösungen zu liefern.



Pressekontakt: Tom Teoli tteoli@litera.com +1-336-375-2991