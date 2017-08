Halle (ots) - Klar, Quote ist Mist. Sie suggeriert, dass Frauen es nicht mit Qualifikation, Kompetenz und Willen schaffen. Dass sie Unterstützung brauchen. Aber Deutschland ist noch immer Männerland. Das ist schlecht für die Gesellschaft, denn gemischte Teams arbeiten besser. Deshalb muss diese Quote sein.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de