BONUSINHALT U.A. DIE TEARS OF A CLOWN PERFORMANCE AUS AUSTRALIEN



SPECIAL MERCHANDISE BUNDLES ERHÄLTLICH AUF MADONNA.COM



"MATERIAL GIRL" AB HEUTE BEI ALLEN DIGITALEN ANBIETERN VERFÜGBAR



Das Material Girl, MADONNA, teilt mit, dass sie den Vorverkauf ihres Konzertfilms REBEL HEART TOUR anlässlich ihres heutigen Geburtstags starten wird! Mit dieser Tour hat Madonna sämtliche Rekorde gebrochen und der dabei entstandene Film erscheint am 15. September 2017 bei Eagle Vision als Download, DVD und Blu-ray mit Bonusinhalten sowie als Livealbum mit 22 Songs von der Rebel Heart Tour als Doppel-CD und Download. Außerdem werden DVD- und Blu-ray-Versionen mit einer Audio-CD mit Highlights von der gefeierten Tour erhältlich sein. Vorbestellungen sind weltweit im physischen und digitalen Handel möglich, sowie mit exklusiven Merchandise Bundles auf madonna.com. Als besonderes Geburtstagsangebot wird eine Liveversion von "Material Girl" ab heute bei allen digitalen Musikdiensten erhältlich sein.



Die Aufnahmen für den Film MADONNA: REBEL HEART TOUR entstanden an unterschiedlichen Locations auf der ganzen Welt - sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen - und enthalten reichlich bisher unveröffentlichtes Material. Der Höhepunkt des Ganzen sind die Aufnahmen von den Shows in der Qudos Bank Arena (früher Allphones Arena) in Sydney, Australien, im März 2016. MADONNA: REBEL HEART TOUR enthält auch seltene Aufnahmen ihrer exklusiven Fanclub-Show MADONNA: TEARS OF A CLOWN in Melbourne, Australien, mit Musik, Kunst und natürlich viel Spaß. Die Show fand anlässlich Madonnas Rückkehr nach Australien statt, wo sie 23 Jahre nicht mehr gewesen war. Regie für MADONNA: REBEL HEART TOUR führten Danny B. Tull und Nathan Rissman; beides langjährige Partner von Madonna, die schon an Kinofilmen und Tourneefilmen mit ihr gearbeitet haben.



Auf der Tracklist von MADONNA: REBEL HEART TOUR finden sich Songs aus allen Jahrzehnten ihrer bewegten Karriere, darunter Titel von ihrem Nummer 1-Album Rebel Heart und viele weitere legendäre Kulthits. Produziert wurde die Rebel Heart Tour von Live Nation Global Touring. Sie begann am 9. September 2015 in Montreal und führte die Poplegende während der nächsten sieben Monate durch die Musikarenen in 55 Städten auf vier Kontinenten. Insgesamt umfasste die Tour 82 Auftritte und eine zusätzliche "Tears Of A Clown"-Fanclub Show in Melbourne. Mit 1.045.479 Zuschauern spielte die Tour 169,8 Mio. Dollar ein. Mit jetzt mehr als 1,31 Mrd. verkauften Tickets im Laufe ihrer Karriere ist Madonna die erfolgreichste Livekünstlerin in der Geschichte von Billboard Boxscore. Außerdem ist sie der vierterfolgreichste Touract seit dem Beginn des Trackings im Jahr 1990.



Regie für die Rebel Heart Tour führte Jamie King und der musikalische Leiter war Kevin Antunes (mit einer Liveband, die sich aus dem Keyboarder Ric'key Pageot, Drummer Brian Frasier-Moore, Gitarrist Monte Pittman und den Hintergrundsängerinnen Kiley Dean und Nicki Richards zusammensetzte). Für die Choreografie war Megan Lawson zuständig, um das Haardesign kümmerte sich Andy LeCompte und das Make-up war die Zuständigkeit von Aaron Henrikson. Die Kostüme stammten von Arianne Phillips.



Madonna wird von Guy Oseary / Maverick Management gemanagt.



