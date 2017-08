DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Konzerne wie Coca-Cola , Nestlé und Danone wollen auf dem deutschen Mineralwasser-Markt wachsen. "Der deutsche Markt hat großes Potenzial, vor allem, wenn es sich um stilles natürliches Mineralwasser handelt", sagt eine Sprecherin von Danone Waters, das hierzulande die Marken Evian und Volvic vertreibt.

Auch der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé sieht in Deutschland großes Wachstumspotenzial - auch wenn die Konkurrenz stark ist. "Mit insgesamt 500 Marken von 200 Brunnen spielt der deutsche Markt eine herausgehobene, aber auch herausfordernde Rolle", erklärt Nestlé Deutschland. Der Konzern vertreibt hierzulande unter anderem die Marken Perrier, San Pellegrino und Vittel.

Einen anderen Weg geht Coca-Cola, das kein Mineralwasser importiert, sondern seine Marken Vio und Apollinaris in Deutschland abfüllen lässt. "Heute erzielen wir mit unseren Wassermarken etwa elf Prozent unseres Absatzvolumens in Deutschland", sagt Martin Gosen von Coca-Cola Deutschland. "Wir wollen in diesem Segment auch in Zukunft wachsen."/zc/DP/zb

ISIN US1912161007 CH0038863350 FR0000120644

AXC0006 2017-08-17/05:22