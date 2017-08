Von seinen Standorten in Amerika und Europa versorgt das hier vorgestellte Biotechnologieunternehmen Patienten mit Medikamenten zur Krebstherapie sowie für schwere chronische Erkrankungen und Stoffwechselstörungen. Um die Behandlung so unkompliziert und sicher wie möglich zu gestalten, bietet der Produzent neben Vials unter anderem auch Pens zur Verabreichung einer exakt dosierten Menge eines Medikaments gegen Hypercholesterinämie an. Die empfindlichen Produkte erfordern beim Verpackungsprozess eine besonders vorsichtige Handhabung. Es gilt, Glasbruch zu vermeiden und Pens nicht frühzeitig zu aktivieren.

Bisher hatte das Pharmaunternehmen weltweit noch keine Lösung von Schubert im Einsatz. Bei einem persönlichen Termin stellte Karin Kleinbach, Sales Account Manager bei Schubert-Pharma, den ersten Kontakt mit dem Kunden her. Die Ansprechpartner waren schnell von den Vorzügen der modularen Linien überzeugt, war bisher doch ein höherer Personalaufwand insbesondere beim Verpacken der Pens an den bestehenden Anlagen erforderlich. Schubert-Pharma hat für diese anspruchsvolle Aufgabe eine Kombination aus effizienter Robotertechnik und hochmoderner 3-D-Bilderkennung entwickelt, die den Ausschlag für die Auftragserteilung gab.

Auf Sicherheit getrimmter Ablauf

Produktschonendes Handling hat bei medizinischen Produkten oberste Priorität: Besonderes Augenmerk wurde deshalb auf die Vermeidung von Glas-zu-Glas-Kontakt gelegt. Um diese Anforderung zu erfüllen, werden die Vials und Pens in Kartongefache oder Trays eingelegt. Bei diesem Vorgang dürfen nur geringe Kräfte auf die Produkte ausgeübt werden. Damit die wertvolle Ware nicht zu Bruch geht und es zu Produktionsunterbrechungen kommt, legte der Kunde, nach internen Testreihen, einen Grenzwert von nur 60 N fest. Sollte dieser Wert überschritten werden, stoppt die Maschine zur Ursachenprüfung und die Produkte können aus dem Arbeitsbereich entnommen werden.

