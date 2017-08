neue verpackung: Das Faltschachtelgeschäft ist in Summe betrachtet in den letzten Jahren schwieriger geworden. Der Absatz in der Menge steigt, aber der Umsatz geht zurück. Zu viele Kapazitäten? Zu viel Internationalisierung? Wo liegen die Ursachen? Dr. Daniel Keesman: Aus einer guten Ertragslage heraus, die selbst noch 2008/2009 anhielt, haben viele Unternehmen zu Beginn dieses Jahrzehnts entschieden, ihre Kapazitäten stark auszuweiten.

Faller ist bekanntlich ausschließlich in den Bereichen Pharma und Healthcare tätig. Dieses Segment hat immer als hochmargig gegolten. Die Situation hat sich aber seit 2010/2011 deutlich verschlechtert, weil einfach zu hohe Kapazitäten aufgebaut wurden, wenn man das ins Verhältnis zum steigenden Bedarf der großen Markenhersteller in Relation setzt. Viele Packmittelhersteller - aber auch Akzidenzdrucker mit Absatzschwierigkeiten im angestammten Segment - konzentrieren sich zusätzlich auf den Pharmabereich.

neue verpackung: Der Pharma-Verpackungsmarkt ist bekanntlich ein konsolidierter Markt, von dem man weiß, dass in Osteuropa preiswerter produziert werden kann. Sind wirtschaftliche Probleme durch einen Standort im Osten zu kompensieren? Dr. Keesman: Wir sind nicht die ersten, die nach Osteuropa gegangen sind. Aber Wettbewerber haben an osteuropäischen Standorten immer nur für die dortigen Märkte produziert.

Wir haben gesehen, dass für ein bestimmtes Kundensegment und Produktportfolio der Standort Waldkirch auf lange Sicht nicht mehr wettbewerbsfähig sein wird. Für eine Verlagerung der Produktion nach Polen haben wir Standardschachteln in sechs Farben mit Längsnaht auf einen sehr schlanken Produktionsprozess und ebensolche Kosten getrimmt. Dieses Volumen kommt vor allem von Generika-Herstellern. Produkte mit großen Auflagen werden also eher in Polen abgewickelt, spezialisierte Kunden und Produkte hingegen bleiben nach wie vor in Waldkirch.

neue verpackung: Wie verteilt sich das gegenwärtig mengenmäßig? Dr. Keesman: Wir gehen davon aus, in Waldkirch vorläufig 1,2 Milliarden Schachteln zu produzieren. Gleichzeitig konnten wir Mengenwachstum für die Fabrik in Lodz generieren und rechnen dieses Jahr mit 600 bis 650 Millionen Schachteln aus Polen.

neue verpackung: Die veränderte Wettbewerbssituation durch neue Player bringt am Ende erst einmal Preisdruck. Mit welchen Ideen geht ein Produzent für Sekundärpackmittel dagegen an? Dr. Keesman: Wir wollen natürlich unsere Wettbewerbsvorteile nicht öffentlich kommunizieren. Aber es gibt bekannte Kriterien, die für ...

