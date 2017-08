Liebe Trader,

Seit den Jahreshochs aus Juni dieses Jahres von 12.942 Zählern hat sich das deutsche Aktienbarometer merklich entfernt und ist anschließend in einen eindeutigen Abwärtstrend übergegangen - Abgaben bis auf ein Niveau des EMA 200 bei 11.9XX Punkten waren wie in den vorangegangenen Analysen favorisiert die Folge. In dieser Woche hat sich der Dax-Index mit einem Gap-Up von den Tiefstständen lösen können und ist an die Mehrfachhürde bei 12.319 Punkten herangelaufen - der kurzfristige Abwärtstrend blieb jedoch intakt und ein kurzfristiger Pullback dürfte nun unmittelbar bevorstehen. Das eröffnet kurzfristig und risikofreudigen Investoren jetzt die Chance auf einen Rücksetzer zu setzen und eine schnelle Rendite einzustreichen.

Short-Chance:

Vom gegenwärtigen Kursniveau aus kann jetzt ein sehr kurzes Short-Investment mit einem Ziel auf die Oberkante der zu dieser Woche gerissenen Kurslücke bei 12.100 Punkten eingegangen werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich noch bei 12.325 Zählern aufhalten, jedoch stetig bei nachlassenden Kursen nachgezogen werden. Denn die letzte größere Abwärtsbewegung ist nach der fünfteiligen Impulswelle abgearbeitet und eine baldige Auflösung des Abwärtstrendkanals steht nach Zählalgorithmus unmittelbar bevor. Wer das Risiko allerdings scheut, positioniert sich lieber auf der Long-Seite und handelt einen Ausbruch zu den Julihochs bei 12.676 Punkten nach. Dieser startet bei einem nachhaltigen Anstieg des Dax-Index über den EMA 50 bei aktuell 12.353 Punkten.

Wiederstände: 12.319 / 12.353 / 12.400 / 12.464 / 12.500 / 12.540

Unterstützungen: 12.234 /12.165 / 12.100 / 12.000 / 11.947 / 11.885

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.263 Punkte; 05:55 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

