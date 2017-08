Straumann Group steigt in die Kieferorthopädie1 ein und stärkt digitales Geschäft

Straumann übernimmt ClearCorrect, einen etablierten US-Anbieter transparenter Aligner-Lösungen, für rund USD 150 Mio.

38%-Beteiligung an der spanischen Geniova, einem Pionier bei hybriden "Fast Aligners"

Erhöhung der Beteiligung an Dental Wings, einem führenden Entwickler und Anbieter von CADCAM-Software und -Scannertechnologie, von 55% auf 100%

Dental Wings-CEO Mike Rynerson kehrt als Leiter der neuen Geschäftseinheit Digital und neues Geschäftsleitungsmitglied zu Straumann zurück

Basel, 17. August 2017: Die Straumann Group gab heute die vollständige Übernahme von ClearCorrect bekannt, einem etablierten Anbieter transparenter Zahnschienen für Zahnkorrekturen (sog. Aligner). Mit diesem Schritt steigt die Gruppe in das attraktive Geschäftsfeld der Kieferorthopädie ein. Zudem hat Straumann einen Anteil von 38% an Geniova übernommen. Das spanische Jungunternehmen hat bei der Entwicklung innovativer Hybrid-Lösungen, welche die Vorteile von transparenten Aligner-Systemen mit denen herkömmlicher festsitzender Zahnspangen (Brackets) vereint, Pionierarbeit geleistet.

Die Geschäftsmodelle beider Unternehmen basieren auf digitalen Technologien, welche die gesamte Zahnmedizin verändern. Um die Entwicklung digitaler Plattformen und Ausrüstungen, welche Lösungen in den Bereichen Kieferorthopädie, Prothetik und Zahnersatz unterstützen und Anwendungen untereinander verknüpfen, weiter voranzutreiben, wird die Straumann Group auch ihren 55%-Anteil an Dental Wings Inc. aufstocken und das Unternehmen vollständig übernehmen.

Die Transaktionen werden voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen und mit Barmitteln und eigenen Aktien der Gruppe finanziert.

Die Gruppe hat ebenfalls bekanntgegeben, dass die Übernahme von 35% der deutschen Rapid Shape GmbH abgeschlossen wurde. Rapid Shape ist bei der Entwicklung von 3D-Drucktechnologien führend. Die 3D-Printer unter der Marke Straumann, die in die digitalen Workflows von CARES und Dental Wings integriert sind, gelangen nun in die limitierte Markteinführung.

Straumann baut eine neue Geschäftseinheit auf, um diese neuen und die bereits bestehenden Aktivitäten im Digitalbereich zusammenzuführen und deren globale Expansion zu voranzutreiben.

Marco Gadola, CEO der Straumann Gruppe, erklärte den Hintergrund dieser Transaktionen und die Wahl des Zeitpunkts: "Unser Ziel, ein Anbieter von Gesamtlösungen für Zahnersatz zu werden, haben wir weitgehend erreicht. Deshalb haben wir begonnen, uns nach attraktiven, komplementären Geschäftsfeldern umzusehen, um Wachstums- und Synergiemöglichkeiten auszuloten. Kieferorthopädische Behandlungen werden häufig mit implantologischen Eingriffen kombiniert, und beide Disziplinen weisen vor allem beim Einsatz digitaler Technologien viele Gemeinsamkeiten auf - etwa das Scannen (intra- und extraoral), Design (CAD) oder der 3D-Druck bzw. die additive Fertigung.

Auch die Kundensegmente sind sich ähnlich, denn eine zunehmende Anzahl von Allgemeinzahnärzten bietet Implantate und transparente Aligner-Lösungen an. ClearCorrect verschafft uns hierfür die Technologie, das Know-how und eine solide Ausgangsbasis, während wir durch Geniova den Zugang zu einem innovativen Behandlungsansatz erhalten. Im Gegenzug bieten wir unser globales Vertriebs- und Marketingnetz, den Wert unserer Marke, regionale Produktionsstandorte und das digitale Know-how von Dental Wings.

Unser Zusammengehen mit ClearCorrect und Dental Wings, unsere Beteiligungen an Geniova und Rapid Shape, und unsere Partnerschaft mit 3Shape ergänzen einander perfekt und ermöglichen es uns, die interessanten Möglichkeiten wahrzunehmen, die uns das Segment der transparenten Aligner bietet. Ich freue mich, dass das unternehmerische Führungsteam von ClearCorrect dem Unternehmen erhalten bleibt und gemeinsam mit uns daran arbeiten wird, die Kunden- und Patientenbedürfnisse zu befriedigen und das Geschäft weiter auszubauen."

Ästhetische Zahnmedizin - ein hoch attraktiver Bereich für Straumann

Schätzungsweise drei Viertel aller Jugendlichen und Erwachsenen weisen Zahnfehlstellungen auf, die eine kieferorthopädische Behandlung erfordern. Transparente Aligner-Lösungen als Alternative zu herkömmlichen, herausnehmbaren oder festsitzenden Zahnspangen waren ein Meilenstein bei Zahnkorrekturen. Ein zunehmendes Bewusstsein, bessere Verfügbarkeit (z.B. durch Allgemeinzahnärzte) und die wachsende Bedeutung der Zahnästhetik sind die wichtigsten Wachstumstreiber im globalen Markt für transparente Aligner, der einen geschätzten Wert von knapp CHF 1.5 Mrd. und ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich aufweist. Von rund drei Millionen kieferorthopädischen Behandlungen in Nordamerika im vergangenen Jahr wurden bei rund einem Viertel transparente Aligner-Lösungen eingesetzt2. In anderen Ländern, in denen der Markt für transparente Aligner noch im Aufbau ist, ist die Marktdurchdringung geringer. Gemeinsam mit der Fähigkeit von Straumann, auf eine globale Organisation zurückzugreifen, bietet dies der Gruppe und ihren Partnern zunehmende Wachstumschancen.

Neue Organisation koordiniert digitale Aktivitäten und treibt diese an

Digitale Technologien und Prozessschritte finden in allen Bereichen der modernen Zahnmedizin zunehmend Verbreitung, auch in der Aligner- und Zahnersatztherapie. Zahnärzte und Labore setzen immer häufiger digital verknüpfte Technologien wie die computergeführte Chirurgie, Intraoral-Scannen, CADCAM-Restaurationen und 3D-Druck ein.

Dies unterstreicht die Bedeutung von Dental Wings als ein führender Entwickler und Anbieter digitaler zahnmedizinischer Technologien. Zudem erklärt es, weshalb die Straumann Group Partnerschaften mit anderen führenden Unternehmen auf diesem Gebiet eingegangen ist, darunter Rapid Shape (3D-Druck), 3Shape (Scannen) und Amann Girrbach (Labor- und Praxisfräsmaschinen). Um die digitalen Aktivitäten der Gruppe und ihrer Partner noch enger zusammenzubringen und die weltweite Expansion voranzutreiben, baut Straumann die globale Geschäftseinheit Digital unter der Leitung von Mike Rynerson auf, der als neues Geschäftsleitungsmitglied zu Straumann zurückkehrt.

Mike Rynerson war knapp vier Jahre lang CEO von Dental Wings. In dieser Zeit hat das Unternehmen seinen Umsatz und Gewinn fast verdreifacht. Zuvor war Rynerson fünf Jahre lang in der Projektleitung, Geschäftsentwicklung und Lizenzierung sowie im Vertrieb von Intraoral-Scannern tätig und zuletzt Leiter der Dental Service Group von Straumann und Executive Liaison zu Dental Wings. Vor seiner Karriere bei Straumann war er Mitgründer von Unternehmen und Start-ups in den Bereichen 3D-Druck und CADCAM, wo er mehrere Leitungs- und Geschäftsführungspositionen innehatte. Mike Rynerson, Jahrgang 1970, ist US-Staatsbürger und besitzt einen Master in Maschinenbau des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und einen MBA der Olin School of Business.

Dank dieser neuen Aufstellung, des neuen Portfolios und der Partnerschaften ist die Straumann Group nun in einer hervorragenden Position, um digitalgestützte End-to-End-Lösungen für Allgemeinzahnärzte und Spezialisten anzubieten, auszubauen und weiterzuentwickeln.

Über transparente Aligner

Weil sie durchsichtig, praktisch, herausnehmbar und effizient sind und sowohl von Kieferorthopäden als auch von Allgemeinzahnärzten bereitgestellt werden können, sind transparente Aligner eine zunehmend beliebte kieferorthopädische Behandlungsmethode. Je nach Erfahrung des Zahnmediziners können sie bei einfacheren wie auch in komplexeren Fällen eingesetzt werden.

In der Prozesskette bei ClearCorrect sendet der Zahnarzt einen Intraoral-Scan oder einen herkömmlichen Abdruck an das Unternehmen, das anhand der gewünschten Zahnposition und der ärztlichen Verschreibung einen individuellen digitalen Behandlungsplan erstellt. Anhand dieses Plans werden mittels 3D-Druck mehrere aufeinander folgende Modelle der Mundsituation des Patienten angefertigt. Anschliessend werden mit diesen Modellen transparente, thermoplastische Aligner hergestellt und für die Behandlung an den Zahnarzt geliefert. Jeder Aligner wird während zwei Wochen mindestens 22 Stunden täglich getragen, um die Zähne sanft in die gewünschte Position zu bringen.

Transparente Aligner werden einfach auf die Zähne des Patienten gesetzt und können problemlos herausgenommen werden - im Gegensatz zu herkömmlichen festsitzenden Zahnspangen, die an den einzelnen Zähnen fixiert und mit Draht verbunden sind.

Über ClearCorrect

Das 2006 gegründete, privat gehaltene Unternehmen ClearCorrect mit Sitz in Round Rock (Texas) zeichnet sich durch ein hohes Wachstum aus und generierte 2016 einen Umsatz von USD 32 Mio. Damit ist es ein etablierter Anbieter transparenter Aligner-Lösungen für die Korrektur von Zahnfehlstellungen2. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige und benutzerfreundliche Lösungen, die transparent, herausnehmbar, bequem und günstig sind und meist für die Korrektur von kleinen bis mittleren Malokklusionen zum Einsatz kommen. Die Kunden sind mehrheitlich Allgemeinzahnärzte, die in Nordamerika direkt und in Australien und Grossbritannien von Distributoren bedient werden. Nachdem das Unternehmen sein Geschäft mit einem internen Vertriebsteam gestartet hatte, hat es kürzlich mit dem Aufbau eines Aussendiensts begonnen, um aktiv neue Kunden zu gewinnen. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 200 Mitarbeitende.

Straumann erwirbt alle ausstehenden Aktien von ClearCorrect Holdings, Inc. und ihrer Tochtergesellschaften für einen Gesamtpreis von rund USD 150 Mio.

Über Geniova

Geniova Technologies S.L. mit Sitz in Madrid (Spanien) ist ein junges, dynamisches Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung einer innovativen Hybrid-Aligner-Lösung geleistet hat. Diese vereint die Effektivität festsitzender kieferorthopädischer Spangen mit der Flexibilität herausnehmbarer transparenter Aligner.

Das "Fast-Aligner-System" von Geniova besteht aus transparenten Segmenten, die durch einen Nickel-Titan-Draht verbunden sind. Dieses Design übt gezielt Druck nur auf jene Zähne aus, deren Stellung korrigiert werden muss, und ermöglicht es, den Aligner bei Bedarf zu entfernen.

Um die Expansionsstrategie von Geniova zu unterstützen, hat Straumann einen Kapitalzuschuss bereitgestellt, für den das Unternehmen als Gegenleistung einen 38%-Anteil an Geniova erhält. Die Vereinbarung umfasst auch das Recht, Geniova-Produkte exklusiv zu vertreiben.

Über Dental Wings

Dental Wings ist ein führender Anbieter von Technologien für die digitale Zahnmedizin. Die Lösungen des Unternehmens decken den gesamten digitalen Workflow ab - von der Behandlungsplanung bis zur finalen Restauration, einschliesslich orales Scanning, Implantatplanung, Prothetikdesign, Fertigung und die Kommunikation unter Dentalfachpersonen. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz, ist profitabel und erzielte 2016 mit seinen über 160 Mitarbeitenden einen Umsatz von CAD 28 Mio.

Das Unternehmen mit Sitz in Montreal wurde 2007 gegründet und verfügt über Niederlassungen in Berlin, Chemnitz (D), Lyon (F) und Shenzhen (CN). Seine Produkte werden von führenden Dentalanbietern in über 45 Ländern weltweit vertrieben. Die Vision von Dental Wings ist es, das grösste weltweite Netzwerk digital arbeitender Dentalfachpersonen und diese mit Diagnose-, Design- und Fertigungstools auszurüsten, mit denen sie ihre Effizienz sowie die Qualität und Rentabilität der für Patienten erbrachten Leistungen steigern können.

Straumann erwarb erstmals 2011 eine Beteiligung von 30% an Dental Wings, diese wurde 2015 auf 55% erhöht. Der Kaufpreis für die ausstehenden 45% beträgt rund CAD 50 Mio.

Über Rapid Shape

Das deutsche Unternehmen Rapid Shape ist auf die Entwicklung und Herstellung von High-End-Systemen für additive Druckverfahren spezialisiert. Als einer der Innovationsführer setzt das Unternehmen mit seinen proprietären Technologien neue Massstäbe in Sachen Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und Präzision. Die Lösungen von Rapid Shape sind für zahnmedizinische Anwendungen sowie für Hör- und Schmucklösungen optimiert. Präzision, Qualität und ein kooperativer Ansatz mit Vertriebs-, Material- und Technologiepartnern sowie ein umfassender Kundendienst zeichnen das Unternehmen aus. Straumann hält seit kurzem eine Beteiligung von 35% an Rapid Shape.

Über Straumann

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Zahnersatz und kieferorthopädischer Lösungen, die Lächeln und Vertrauen wiederherstellen. Die Gruppe vereint unter ihrem Dach globale und internationale Marken, die für Exzellenz, Innovation und Qualität bei Zahnersatz sowie korrektiver und digitaler Zahnmedizin stehen, darunter Straumann, Instradent, Neodent und Medentika, etkon, ClearCorrect, Dental Wings und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner.

Zusammen mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Dentalimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz und Restauration und zur Verhinderung von Zahnverlusten.

Die in Basel (Schweiz) ansässige Straumann Group zählt (ohne ClearCorrect und Dental Wings) aktuell 4200 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen werden in mehr als 100 Ländern über eigene Vertriebsgesellschaften und ein breites Netz von Vertriebsunternehmen verkauft.

1 Kieferorthopädie ist das zahnmedizinische Fachgebiet, das sich mit der Prävention und Korrektur von Zahnfehlstellungen mithilfe herausnehmbarer Zahnspangen, Brackets (festsitzenden Spangen), Alignern (Zahnschienen) usw. befasst.

2 Quellen: Global Industry Analyst Inc.: Orthodontic Supplies/A global strategic business report 2016; Unternehmensberichte; interne Schätzungen.

