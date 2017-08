Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Produktion - Stichwort Industrie 4.0 - spielt die Übertragungssicherheit sensibler Fertigungsdaten eine immer größere Rolle. Denn die Basis der Smart Factory ist das Industrial Internet of Things (IIoT). Dieses fußt auf dem Prinzip der globalen Verfügbarkeit von Informationen im gesamten Betrieb. Im Idealfall kommunizieren alle am Fertigungsprozess beteiligten Instanzen konstant und umfassend miteinander. Die so entstehenden Daten werden zusammengeführt und analysiert. Das schafft echten Mehrwert, denn anhand dieser Informationen lassen sich Betriebsprozesse effizienter und damit gewinnbringender gestalten. Eben diesen Datenaustausch gilt es unbedingt zu schützen, wenn der eigene technologische Vorsprung nicht unmittelbar an die Konkurrenz oder gut organisierte Hackergruppen verloren gehen soll.

Bei allen Vorteilen stellt die vernetzte Fabrik die meisten Firmen vor enorme Herausforderungen, denn gerade die steckt in diesem Bereich weiter in den Kinderschuhen. Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie weist in seiner aktuellen Studie "IT-Sicherheit für die Industrie 4.0" auf dringenden Nachholbedarf beim Schutz sensibler Informationen in großen Teilen der deutschen Wirtschaft hin. Gerade bei der Verlagerung von Daten in die Cloud ist Vorsicht geboten, denn nur selten ist wirklich klar, wo die Daten physisch gespeichert werden und wer auf sie, wenn auch oft nur theoretisch, zugreifen kann.

Viele Nutzer sehen die technologischen Neuerungen, die das und die Industrie 4.0 mit sich bringen, deshalb mit einem lachenden und einem weinenden Auge zugleich. Ihre Vorteile beruhen auf harten wirtschaftlichen Fakten: Intelligente Fabriken liefern bessere Qualität, sparen Zeit und Geld. Darüber hinaus sind sie flexibler und wandlungsfähiger als ihre analogen Pendants. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...