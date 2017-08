Eine Klangatmosphäre, die eher zu einem See oder Wald passt. Musik, die sich an den Fahrstil anpasst. Hörbereiche, in denen jeder Fahrzeuginsasse seinen eigenen "Tonraum" hat. Möglich machen das die Audiolösungen von Harman.

Um das zu realisieren, setzt Harman auf die Audio-Plattform Summit Next. Bei dieser Lösung ist der Audio-Chipsatz, und damit der Rechenprozess, vom Audioverstärker getrennt, wodurch das System hardwareunabhängig ist und zudem mehr Rechenleistung bietet. Die Kombination aus skalierbarem SoC-Konzept und einem modular vernetzten Audioverstärker ermöglicht es den Autobauern, die Komplexität ...

