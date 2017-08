Klartext: Linde und United Internet

Liebe Leserin, lieber Leser,



diese Woche gab es von Linde Neuigkeiten im Hinblick auf den geplanten Zusammenschluss mit Praxair (= US-Konkurrent von Linde). Und zwar soll es eine neue Holding-Gesellschaft geben, an der dann die vorigen Anteilseigner von Linde und Praxair beteiligt sind.

Chart Linde Aktie



Quelle: tradingview.com

Über die Beteiligungsverhältnisse gab es natürlich Diskussionen, aber das ist nicht Thema dieses Beitrags. Hier geht es darum, was nun den Linde-Aktionären konkret geben wird. Die Antwort lautet: Ab Dienstag (= 15. August 2017) können Linde Aktien im Rahmen des Umtauschangebots eingereicht werden. Für jede einzelne Linde-Aktie soll es dann im Gegenzug 1,54 Aktien der neuen Holding ("Linde plc") geben. Dieses Angebot soll am "24. Oktober 2017, 24:00 Uhr (MEZ)" enden.

Pro Linde-Aktie soll es 1,54 Aktien der neuen Holding geben

Etwas merkwürdig finde ich es, dass die Praxair Aktionäre dem Zusammenschluss erst noch zustimmen müssen - dazu soll es am 27. September 2017 "in der Praxair-Zentrale" eine außerordentliche Hauptversammlung geben. Als Durchschnittsmensch hätte ich gedacht, dass der Umtausch der Linde-Aktien erst erfolgt, nachdem die Praxair-Aktionäre auch zugestimmt haben. Aber offensichtlich hat der Umtausch bereits begonnen. Noch ein technisches Details: Wenn die Linde-Aktien eingereicht sind, erhalten sie eine eigene ISIN (laut Linde lautet diese: DE000A2E4L75) und sollen unter dieser ISIN weiter gehandelt werden können.

Dann der Blick auf United Internet:

Bei der United Internet-Aktie hatte es in den vorigen Tagen gewissermaßen eine leichte Verstimmung gegeben, weil das Management mit Vorlage der Halbjahreszahlen die Prognose in Bezug auf das Umsatzwachstum 2017 leicht nach unten korrigiert hatte. Statt zuvor genannten 7% Wachstum sollen es nun 5-6% Zuwachs werden. Nichts Schlimmes, und vielleicht gab es auch einfach ein paar Gewinnmitnahmen. Jedenfalls war der Rückfall unter die 50-Euro-Marke alles andere als eine Katastrophe, und am Mittwoch kletterte der Kurs schon wieder über diese Marke. Das Allzeithoch bei rund 52,50 Euro ist auch wirklich nicht weit entfernt.

United Internet: Ebitda soll 2017 um 12% wachsen

Interessant finde ich, dass das Ebitda (= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) laut Prognose des Managements im laufenden Jahr mit ca. 12% deutlich stärker als die Umsätze wachsen soll. Im ersten Halbjahr ist es allerdings "nur" um 8% gestiegen, mithin müsste in der zweiten Jahreshälfte ein deutlich höherer Anstieg drin sein, um das Ziel von 12% für das Gesamtjahr zu erreichen. Was ich nicht so gut fand:

Das Ergebnis pro Aktie lag im ersten Halbjahr 2017 bei eher enttäuschenden 0,86 Euro. Allerdings gab es auch das Sonderfaktoren, wie die verbuchte Wertminderung der Beteiligung an der Rocket Internet SE. Und dann wird das zweite Halbjahr wohl im Zeichen des Zusammenschlusses mit Drillisch stehen. Also viele "Sonderfaktoren", und es sollen ja nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Die nächsten Zahlen (zum Q3) stehen laut Plan dann am 14. November an.

