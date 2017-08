ADJADO Properties Q2-Zahlenv in EUR FFO1(ohne Veraüsserungsgewinne): 26,6 Mio. (H1 2016: 19,9 Mio.) +35% EBITDA: 36,5 Mio. (H1 2016: 29,7 Mio.) +23% Mietwachstum: 5,4 % Ausblick: 2017: Bestätigt positiven Ausblick und rechnet mit einem FFO1 von min. 62 Mio. Eur. SIX2Sixt SE Q2-Zahlen in Eur (10.30 h Call) Gewinn Q2: 47,3 Mio. Operativer Umsatz: 573,6 Mio Ausblick: 2017: Passt Erwartung nach oben an. - Air Berlin Chef Winkelmann: "Aus heutiger Sicht ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Marke Air Berlin verschwindet", Bild, S. 2 (In der Meldung "WDH: Air Berlin sieht gute Chancen für Jobs - Kredit umstritten" um 19.22 Uhr enthalten) - Verbraucherzentrale Bundesverband-Chef Klaus Müller fordert aus der Air Berlin-Pleite und dem Fipronil-Skandal Konsequenzen: "Wir erleben...

