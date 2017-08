Die Aktie von HUGO BOSS (WKN:A1PHFF) befindet sich wieder im Aufwind. Nach guten Zahlen für das zweite Quartal konnten die Anteile des Modeunternehmens in nur wenigen Wochen zweistellig zulegen.



Wenn das so weitergeht, könnte bald die satte Dividendenrendite der Aktie der Vergangenheit angehören. Einkommensinvestoren sollten sich die aktuellen Kennahlen deshalb genauer ansehen.

HUGO BOSS ist großzügig, mit dem was es hat

Das auf Herrenkleidung spezialisierte Unternehmen war schon seit langer Zeit ein großzügiger Dividendenzahler. Mit Ausnahme der durch die Finanzkrise gebeutelten Jahre konnten sich Anleger seit 2002 über steigende Auszahlungen freuen. Zwischen 2002 und 2015 hatte sich die Dividende fast verfünffacht.



Bloß letztes Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...